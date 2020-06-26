Коронавирус: 3209 инфицированных, 21 умерший

На сегодняшний день в Атырауской области зарегистрировано 3209 инфицированных COVID-19. У выявленных 1649 больных нет симптомныхпризнаков.



Об этом в ходе брифинга в службе коммуникаций Атырауской области сообщила заместитель акима области Бакытгуль Хаменова.



Из всех инфицированных 1457 случаей выявлено у работников Тенгизского месторождения. По Атырау — 1069 случаев. Из Жылыойского – 351, Макатского — 32, Курмангазинского – 72, Кызылкогинского – 76, Исатайского – 45, Махамбетского-26 и Индерского района — 82 человека инфицированы COVID-19.

В регионе число погибших от этой инфекции — 21 человек.



В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации , заместитель акима области БакытгульХаменова отметила важность постановления №51.

« В субботу с 00.00 часов до понедельника закрываются все развлекательные центры и торговые места. Возможно, у некоторых возникает вопрос «что решится за два дня?». Хочу пояснить, что в эти два дня везде проводятся дезинфекционные работы. Каждый предприниматель очистит свою территорию. На два дня будет ограничено и движение транспорта в другие районы. Тем не менее, не прекращают работу продовольственные магазины и аптеки, которые обеспечивают потребности населения. При этом, если каждый человек будет соблюдать чистоту и защищаться, мы вместе победим эту опасную эпидемию», – добавила она.



Стоит отметить, что в Атырау после упрощения карантинного режима резко возросло число зараженных КВИ. За сутки число больных достигало 400.