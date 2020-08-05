Коронавирус: 1799 случаев пневмонии за сутки

Медицина, Новости

Минздрав РК опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 5 августа 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz. 

За прошедшие сутки зафиксированы 1 799 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 17 летальных исходов. 

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 8 054, летальных случаев — 86. Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства. 

Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе брифингов официального представителя Минздрава.

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