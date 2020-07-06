Коронавирус: 1403 случая за сутки. Регион вновь в «лидерах»

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1403 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 814 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан — 95 / 47
город Алматы — 113 / 62
город Шымкент — 84 / 44
Акмолинская область — 32 / 25
Актюбинская область — 32 / 16
Алматинская область — 71 / 68
Атырауская область — 325 / 181
Восточно-Казахстанская область — 96 / 31
Жамбылская область — 59 / 32
Западно-Казахстанская область — 103 / 57
Карагандинская область — 81 / 48
Костанайская область — 17 / 13
Кызылординская область — 40 / 12
Мангистауская область — 124 / 117
Павлодарская область — 53 / 12
Северо-Казахстанская область — 17 / 6
Туркестанская область — 61 / 43
Всего в стране выявлено 48574 заболевших.