Коронавирус: 1403 случая за сутки. Регион вновь в «лидерах»

Медицина, Новости

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1403 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 814 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): 

город Нур-Султан — 95 / 47 

город Алматы — 113 / 62 

город Шымкент — 84 / 44 

Акмолинская область — 32 / 25 

Актюбинская область — 32 / 16 

Алматинская область — 71 / 68 

Атырауская область — 325 / 181 

Восточно-Казахстанская область — 96 / 31 

Жамбылская область — 59 / 32 

Западно-Казахстанская область — 103 / 57 

Карагандинская область — 81 / 48 

Костанайская область — 17 / 13 

Кызылординская область — 40 / 12 

Мангистауская область — 124 / 117 

Павлодарская область — 53 / 12 

Северо-Казахстанская область — 17 / 6 

Туркестанская область — 61 / 43 

Всего в стране выявлено 48574 заболевших.

Administrator

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