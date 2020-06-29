Контролировать цены и доступность продуктов поручил Глава государства

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по борьбе с коронавирусом поручил держать на контроле стабильность цен и доступность продуктов для населения, передает МИА «Казинформ». 

«Необходимо поддерживать стабильность цен и доступность продуктов для населения. Вопросы поддержания занятости и экономической активности имеют крайне важное значение. Полноценно должен выполняться Комплексный план по восстановлению экономического роста», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

По словам Президента, эти вопросы будут рассмотрены 10 июля на расширенном заседании Правительства. 

«Данные вопросы должны быть на особом контроле у каждого акима. Поручаю Государственной комиссии держать их в зоне внимания, ежедневно отслеживая ситуацию на местах. Акиматам следует продолжить тесное взаимодействие с производителями и бизнес-сообществом», — сказал Глава государства. 

Напомним, Президент Казахстана в режиме видеоконференцсвязи с членами Правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Глава государства, в частности, поручил разработать Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу.

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