Контролировать цены и доступность продуктов поручил Глава государства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по борьбе с коронавирусом поручил держать на контроле стабильность цен и доступность продуктов для населения, передает МИА «Казинформ».

«Необходимо поддерживать стабильность цен и доступность продуктов для населения. Вопросы поддержания занятости и экономической активности имеют крайне важное значение. Полноценно должен выполняться Комплексный план по восстановлению экономического роста», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, эти вопросы будут рассмотрены 10 июля на расширенном заседании Правительства.

«Данные вопросы должны быть на особом контроле у каждого акима. Поручаю Государственной комиссии держать их в зоне внимания, ежедневно отслеживая ситуацию на местах. Акиматам следует продолжить тесное взаимодействие с производителями и бизнес-сообществом», — сказал Глава государства.

Напомним, Президент Казахстана в режиме видеоконференцсвязи с членами Правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Глава государства, в частности, поручил разработать Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу.