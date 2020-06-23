Кому чаще всего даем взятки

На онлайн-брифинге в антикоррупционной службе рассказали о поощрениях казахстанцев, которые сообщили в АПК о фактах взяток и коррупции — за последние 4 года гражданам выплатили 130 млн тенге поощрений, пишет NUR.KZ.

По информации следователя АПК ДанияраБигайдарова, чаще всего казахстанцы жаловались в call-центр антикора на коррупцию сотрудников органов внутренних дел, акиматов, сферы образования, здравоохранения, таможни, а также на налоговиков.

Сами казахстанцы чаще всего дают взятки для решения мелких вопросов — к примеру, чтобы не получить штраф за нарушения ПДД. В казахстанском законодательстве за сообщение о впоследствии доказанном факте коррупции информатору положено вознаграждение — за 4 года казахстанцы получили порядка 130 млн тенге за такие сообщения. В прошлом году гражданам выплатили сумму в 32 млн тенге, за пять месяцев 2020 года — еще 32 млн тенге.

Напомним, что одним из недавних громких дел, расследуемых антикором, стали предполагаемые хищения в Минкультуры и спорта — чиновники из комитета МКС подозреваются в хищении порядка 400 млн тенге. Недавно в деле появились новые подробности — кроме хищений антикорвыявил взятки в виде авто марки Toyota и 10 млн тенге.