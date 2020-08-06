Когда Россия откроет границы

Россия откроет границы с Казахстаном не раньше октября, а с другими странами СНГ ситуация остается непредсказуемой. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев со ссылкой на источники в одной из казахских авиакомпаний.

«Там не планируют возобновлять перелеты в Астану и Алматы раньше октября», — поделился Мальцев. По его словам, открытие границ с другими странами СНГ предугадать невозможно.

По словам Мальцева, в начале лета эксперты строили прогнозы, согласно которым границы откроются 15 июля. Эти прогнозы не сбылись, и ситуация с открытием границ с бывшими республиками СССР остается непредсказуемой. «Существует много факторов, от которых зависит открытие границ, и просчитать все мы не можем», — добавил Мальцев.