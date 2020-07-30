Казахстанцев обязали носить маски на улице

На сайте Премьер-министра РК опубликованы изменения и дополнения Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №43 от 26 июня 2020 года. Одним из наиболее значимых дополнений стало обязанность казахстанцев носить маски на улице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прописано в документе, ношение защитных масок для населения обязательно:

— всем лицам при нахождении в закрытых помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в транспорте и на улице;

— здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19;

— лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, кашель, чихание).

При этом данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяется административные меры к виновным.