Казахстанцев обязали носить маски на улице

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На сайте Премьер-министра РК опубликованы изменения и дополнения Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №43 от 26 июня 2020 года. Одним из наиболее значимых дополнений стало обязанность казахстанцев носить маски на улице, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Как прописано в документе, ношение защитных масок для населения обязательно: 

— всем лицам при нахождении в закрытых помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в транспорте и на улице; 

— здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19; 

— лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, кашель, чихание). 

При этом данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяется административные меры к виновным.

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