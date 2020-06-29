Касым-Жомарт Токаев: В борьбе с коронавирусом многое зависит от своевременного информирования

Информационная работа играет важную роль в борьбе с коронавирусом, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многое зависит от своевременного информирования и принятия соответствующих мер. На начальном этапе эта работа была хорошо организована. Но в последнее время государственные органы ослабили эту работу. Созданный три месяца назад Республиканский коммуникационный центр по коронавирусу в настоящее время фактически не работает. Соответственно, сегодня нет единой конкретной информации. Чиновники, ответственные за борьбу с заболеванием, предоставляют ошибочные данные, еще больше дезинформируя население. Это хуже всего. Акимы и министры перестали поддерживать связь с простыми людьми. На их жалобы и просьбы не отвечают своевременно. Поэтому большинство населения не знает, куда обращаться, и теряет надежду», – сказал Президент.

Напомним, в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что многие руководители неудовлетворительно исполняют возложенные на них обязанности и объявил выговоры ряду чиновников.