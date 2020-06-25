Какие ограничения вводятся 27-29 июня

Дополнительные ограничения вводятся с 27 по 29 июня в Атырауской области. Соответствующие изменения внесены в постановление главного санитарного врача региона.

«Ввести дополнительные временные ограничительные меры на территории Атырауской области с 00:00 часов 27 июня до 00:00 часов 29 июня 2020 года. Запретить передвижение граждан, за исключением обоснованных случаев. Людям старше 65 лет выход на улицу без крайней необходимости не выходить. Приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, торговых центров, продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, продовольственных и непродовольственных торговых сетей, за исключением филиалов в формате «магазинов у дома» с режимом работы с 10.00 до 20.00 часов. Приостанавливается также работа объектов общественного питания, за исключением объектов общественного питания, работающих на вынос, фитнес-центров и других спортивных объектов, салонов красоты, парикмахерских, SPA-центров и салонов, прочих объектов сфер услуг, общественных бань, бассейнов, саун», — говорится в тексте постановления главного санитарного врача.

Жителям областного центра также не разрешается посещать парки, скверы, набережные, пляжи и иные места отдыха. В эти дни работа общественного транспорта также приостанавливается.

Виктор Сутягин