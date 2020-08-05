Как защитить детей от «второй волны» пандемии

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«В настоящее время принимаются профилактические меры по защите  детей от «второй волны» коронавируса, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

​«Такие инфекции, как грипп и простуда, усиливаются осенью и зимой. Поэтому необходимо проводить вакцинацию. А поликлиникам было поручено  провести профилактические мероприятия по поднятию иммунитета детям. Например, если мы будем вакцинировать взрослых против гриппа, у детей также будет проходить плановая вакцинация », — сказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.

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