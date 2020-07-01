Как помочь близким в других городах

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало номера телефонов call-центров служб скорой медицинской помощи всех регионов страны.
При областных и городских медучреждениях созданы CALL-ЦЕНТРЫ, оказывающие консультативную помощь по вопросам оказания медицинской помощи квалифицированными специалистами. Приём обращений ведётся по следующим номерам:
🔹г. Нур-Султан +77172705103
🔹г. Шымкент +77252539114, 103
🔹Акмолинская обл. +77162723286
🔹Алматинская обл. +77282412131
🔹Атырауская обл. +77122980292
🔹ВКО +77232701131
🔹Жамбылская обл. +77262437678
🔹ЗКО +77112518255
🔹Карагандинская обл. +77212566010
🔹Костанайская обл. +77142265382
🔹Кызылординская обл. +77242400001
🔹Павлодарская обл. +77187675208
🔹СКО +77152525059, 46-00-08
🔹Туркестанская обл. 109
🔹Актюбинская обл. +77132 907070
🔹Мангистауская обл. +77292303323