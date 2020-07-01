Как помочь близким в других городах

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало номера телефонов call-центров служб скорой медицинской помощи всех регионов страны.

При областных и городских медучреждениях созданы CALL-ЦЕНТРЫ, оказывающие консультативную помощь по вопросам оказания медицинской помощи квалифицированными специалистами. Приём обращений ведётся по следующим номерам:

🔹г. Нур-Султан +77172705103

🔹г. Шымкент +77252539114, 103

🔹Акмолинская обл. +77162723286

🔹Алматинская обл. +77282412131

🔹Атырауская обл. +77122980292

🔹ВКО +77232701131

🔹Жамбылская обл. +77262437678

🔹ЗКО +77112518255

🔹Карагандинская обл. +77212566010

🔹Костанайская обл. +77142265382

🔹Кызылординская обл. +77242400001

🔹Павлодарская обл. +77187675208

🔹СКО +77152525059, 46-00-08

🔹Туркестанская обл. 109

🔹Актюбинская обл. +77132 907070

🔹Мангистауская обл. +77292303323