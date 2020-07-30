Как и где бесплатно пройти КТ

Как бесплатно пройти компьютерную томографию рассказали в Атырау.

«Пациенты с воспалением легких после приема у участкового врача могут бесплатно пройтикомпьютерную томографию, получив направление в поликлинике по месту жительства. В настоящее время Атырауская область оснащена 10 аппаратами КТ. Из них 7 аппаратов находятся в государственных лечебных учреждениях (в областной больнице – 2 аппарата, в областная больница №2 — 1, в кардиоцентре – 1, в онкологическом диспансере – 1, в областной детской больнице – 1, в Жылыойской ЦРБ – 1). Триаппарата находятся в частных клиниках», — рассказали в управлении здравоохранения области.

Сообщив, что управление здравоохранения предлагает пациентам в качестве альтернативы КТделать снимки на рентген аппаратах.

«Это можно сделать в поликлиниках по месту регистрации. Такие снимки дают необходимую информацию о состоянии легких», — говорится в сообщении пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области.

При сдачи тестовой пробы на ПЦР существует свой алгоритм. В настоящее время ПЦР тестирование по Атырауской области осуществляется в восьми лабораториях.