Как будут лечить коронавирус

Сегодня на заседании Объединенной комиссии по качеству МЗ РК рабочей группой по разработке протокола диагностики и лечения коронавирусной инфекции подготовлены и представлены 4 документа по наблюдению и лечению коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях.

Это — алгоритм ведения коронавирусной инфекции COVID-19 в амбулаторных условиях, памятка для пациентов на ПМСП, чек-лист пациента, критерии ранней выписки из стационара для продолжения лечения в условиях “Стационара на дому”.

Согласно нового алгоритма, пациенты с легкой формой могут находиться на домашнем карантине под наблюдением врача поликлиники по месту жительства и вести мониторинг своего здоровья. При легкой форме наблюдается повышение температуры тела до 38°С (или без повышенной температуры), общая слабость, недомогание, потливость, миалгия и ломота в теле, головная боль, першение в горле, кашель, нарушение вкуса и обоняния, диарея.

Рекомендуется полупостельный режим, обильное дробное питье (30 мл на кг веса) – вода без газа, компоты, морсы, чай, бульон. Оценивается динамика симптомов в первые 5 дней заболевания. ‪Через 5 дней‬ при сохранении повышенной температуры тела, слабости, появлении одышки при физической нагрузке назначается антибактериальная терапия: азитромицин 500 мг в 1-й день, затем по 250 мг в день ‪4 дня‬. Парацетамол 500 мг или ибупрофен 200 мг при повышении температуры тела 38°C не чаще 3-4 раз в сутки. Дополнительная терапия назначается врачом по согласованию с пациентом.

У пациентов с пневмонией с небольшим объемом поражения (до 30% распространенности при наличии КТ) наблюдается повышение температуры тела выше 38-38,5 С. Также приступообразный кашель, ощущение жжения в груди, одышка при нагрузке. В этом случаем следует оставаться дома, предупредить работодателя и вести дневник самонаблюдения. Контроль за температурой, частотой пульса, дыхания. Связь с медработником ПМСП – дистанционно. Соблюдать полупостельный режим, обильное дробное питье. В профилактических дозах в течение 10-20 дней при высоком риске тромбозов рекомендуются антикоагулянты, перорально. Антибактериальная терапия назначается врачом. Обязательно соблюдение режима обильного дробного питья (30 мл на кг веса). Также полезно лежать на животе не менее 1 ч 4 р в день (при хорошей переносимости).

Пациентам с сопутствующими заболеваниями (АГ, ИБС, сахарный диабет и другие) независимо от степени тяжести (симптомы: любое повышение температуры, слабость, потливость, ломота в суставах, головные боли, жидкий стул, повышение/понижение давления, кашель, одышка при физической нагрузке) — в первую очередь оставайтесь дома! Следите и записывайте свои показатели – температуру, частоту пульса и дыхания. При повышении температуры принимать парацетамол 500 мг или ибупрофен 200 мг не чаще 3-4 раз в сутки. Если хорошо переносите, то можете полежать на животе не менее 1 часа 4 раза в день.

Важно! Ежедневно отмечать данные своего самочувствия в чек-листе пациента.

Соблюдать спокойствие и позитивный настрой. Если ведется четкий мониторинг симптомов, то заболевание легче контролировать и изменять лечение. При ухудшении состояния обязательно сообщите врачу, предоставьте ваш чек-лист, чтобы врач смог быстро принять решение о дальнейшей тактике ведения.

Также были рассмотрены и приняты критерии ранней выписки из стационара для продолжения лечения на дому (исключение составляют пациенты с тяжелым и критическим течением). Если в течении ‪3-х дн‬ей отсутствует повышенная температура, регрессия респираторных симптомов, объем поражения легких на КТ менее 50% (при наличии), даже при положительном результате контрольного ПЦР-тестирования и при наличии клинико-инструментальных критериев улучшения пациент может продолжать лечение в домашних условиях. В этом случае необходимы условия для изоляции согласно постановления главного Государственного санитарного врача РК.

Обращаю ваше внимание.

Не рекомендуется ходить по магазинам, гулять на улице и других общественных местах, принимать гостей. Также не стоит идти в лабораторию для сдачи тестов, анализов крови и т.п. – у вас уже есть клинические проявления и в период пандемии они расцениваются как проявления коронавирусной инфекции, независимо от положительного или отрицательного теста. Нельзя посещать медицинские организации для проведения компьютерной томографии – изменения в легких появляются в определенный период болезни, в который вы можете не попасть, а небольшие изменения не изменят тактику вашего лечения.

Соблюдайте инструкции, регулярно мойте руки, пользуйтесь одноразовыми салфетками, не пожимайте рук, дистанцируйтесь. Будьте ответственными, чтобы остановить распространение коронавируса.

Мы должны друг друга беречь! Защитите себя и окружающих!

☑Данные документы поддержаны на уровне Комиссии и рекомендованы для применения в практическом здравоохранении.

☑Наряду с этим, в рамках диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на сегодняшний день в Казахстане применяется 9-я редакция клинического протокола «Коронавирусная инфекция COVID-19», работа по актуализации основного документа проводится на регулярной основе с учетом новых данных международного и отечественного опыта.

☑Ссылки на документы:

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/algoritm-vedeniya-pacientov-s-covid-19-v-ambulatornyh-usloviyah-odobren-komissiey-okk?lang=ru

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/45802?lang=ru

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/45800?lang=ru

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/45798?lang=ru