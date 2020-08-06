График диктует

В регионе продолжается подготовка жилых и социальных объектов к работе в отопительный период 2020-2021 гг.

Так, по информации пресс-службы областного акимата, в Атырауской области, необходимо подготовить к зиме 409 объектов образования и 147 – здравоохранения. На сегодня ведется капитальный ремонт 12 объектов образования, а также 9 медицинских учреждений.

Всего по области имеется 1737 многоквартирых жилых домов, из которых 1188 домов в г. Атырау и 549 — в районах. По г. Атырау на текущий момент к зиме подготовлено, то есть прошли гидравлическое испытание, 509 домов. В районах эти работы ведутся согласно установленному графику. Постановлением акима Атырауской области создана межведомственная комиссия и утвержден план мероприятий.