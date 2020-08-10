Готов ли Казахстан к второй волне коронавируса

– Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК рассказал об эпидемиологической ситуации в стране и ответил на наиболее волнующие население вопросы. Одним из таких стал вопрос о готовности страны к новой волне коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Этой осенью ожидается всплеск коронавируса, так называемая новая волна, на фоне сезонного роста заболеваний гриппа и ОРВИ. Система готова для приема этого возможного удара», — сказал Багдат Коджахметов.

«В прошлых годах (последние 5-7 лет) в среднем в Казахстане с октября по март болели гриппом и ОРВИ от 600 тысяч до миллиона казахстанцев. Вот то возможное количество людей, которые могут снова заболеть ОРВИ и гриппом, и на них может еще наложиться коронавирусная инфекция», — добавил спикер. Официальный представитель Минздрав также заявил о том, что рост распространения коронавируса в Казахстане остановлен.

«В настоящее время рост распространения коронавирусной инфекции в РК остановлен. Ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, системы здравоохранения, в том числе санитарно-эпидемиологической службы. Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что критический период страна миновала», — заверил Багдат Коджахметов.

Вместе с тем, приводя статистические данные, Б. Коджахметов констатировал, что 4 713 человек продолжают лечение в стационарах и 20 937 пациентов находятся на амбулаторном лечении. В общей сложности с 13 марта текущего года в Казахстане коронавирусной инфекцией с положительным ПЦР-тестом заболели 99 442 человека. Вылечились 72 523 человека или 72,9%. Официальный представитель Минздрава также озвучил состояние больных.

«246 человек находятся в тяжелой степени, 69 в крайне тяжелой степени. 70 человек сейчас находятся на аппаратах ИВЛ, за последние сутки в стране заразились коронавирусом 741 человек и 23 человека скончались», — отметил он.

В настоящий момент Казахстан поднялся в мировом рейтинге по распространению коронавирусной инфекции на 1 позицию вверх и теперь находится на 26 месте.

По словам Б. Коджахметова, основной причиной такого «подъема» стало то, что по рекомендации ВОЗ с 1 августа этого года были включены в статистику случаи пневмонии, схожие с коронавирусной инфекцией, но имеющие отрицательный ПЦР-тест. «Это не повод для расстройства, здесь важно другое – благодаря внедрению новой методике учета, мы имеем на руках проверенные данные, максимально приближенные к реальной картине. Это позволяет сделать правильные прогнозы на будущее, четко рассчитать людские и материальные ресурсы, чтобы быть готовыми к возможной новой волне», — считает спикер.

Если же говорить о заболевших детях, то, согласно предоставленной им информации, с марта текущего года зарегистрировано 2257 таких случаев. Из них сейчас в больницах Казахстана находится 114 малышей. Кроме того, у трех маленьких пациентов, по его словам, синдром Кавасаки. Не обошел Б. Коджахметов стороной и вопрос запаса лекарств. Уже сейчас сформирован месячный запас лекарств для лечения больных коронавирусной инфекцией и пневмонией. Отгружено 91 наименование на сумму 87 миллиарда тенге. Этого достаточно, чтобы вылечить 40 тысяч пациентов. Через пять дней, то есть 15 августа, начнется формирование дополнительного двухмесячного резерва (лекарств — прим. автора) на возможную вторую волну COVID-19», — сказал он. Это 60 наименований лекарственных препаратов.

«Эти объемы предназначены уже для лечения 200 тысяч пациентов стационаров. Также завершается закуп для 5 видов лекарств для одного миллиона пациентов, которые могут получить лечение в амбулаторной форме. Такие меры предпринимаются в Казахстане впервые», — заявил спикер.

Журналисты также спросили официального представителя Минздрава, почему, несмотря на уход в отпуск без содержания на период ЧП, наемным работникам необходимо сделать отчисления в Фонд медстрахования за период ЧП, чтобы оставаться участниками системы медстрахования.

«Я точно знаю, что учитывая текущую ситуацию в рамках реализации поручения Главы государства, решение всех спорных моментов при определении статуса страхового покрытия в пользу пациента в настоящее время пересматривается. Пересматривается порядок страхования наемных работников, находящихся в отпусках без содержания и не имеющих дохода. И я думаю, что фонд также дополнительно ответит на этот вопрос, потому что есть огромное количество разделений и факторов наемных работников, корпоративного бизнеса, МСБ или самозанятые граждане», — отметил спикер.

По его мнению, существующую систему отчислений необходимо пересмотреть.

«Моя личная позиция, и эту позицию я услышал из уст министра здравоохранения – должна быть справедливая четкая позиция выработана по этому вопросу. Если было объявлено ЧП, которое является всеобъемлющим на тот момент законом, то соответственно, если не выплачивались зарплаты и не было отчислений в ФМС, то этот момент надо учесть и пойти навстречу гражданам и пересмотреть саму систему в пользу граждан», — заключил Б. Коджахметов.