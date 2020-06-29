Глава государства поручил Правительству решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами

Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с членами Правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей поручил повысить эффективность лабораторных исследований, решить вопросы с бесперебойными поставками реагентов и расходных материалов, увеличить количество и мощности ПЦР-лабораторий. Правительству также поручено решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Граждане справедливо жалуются на огромные очереди около лабораторий, несоблюдение в очередях санитарных норм. Все это несет прямые риски заражения. Поэтому проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-записи или через Call-центр в целях предупреждения заражения и обеспечения централизованного распределения и учета. Крайне важно развернуть мобильные лаборатории для работы в очагах инфекции, особенно в сельской местности, и выделить средства на дальнейшее развитие мобильных служб», — сказал Президент.

Глава государства отметил важность обеспечения необходимым лечением и лекарствами граждан. Для этого Правительству и акимам регионов поручено мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы.

«Поручаю до конца июля на 50 % увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю Правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами», — поручил Касым-Жомарт Токаев.