Где выявлены новые случаи коронавируса

В Атырауской области зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами.

11 зараженных являются жителями города Атырау. Это женщины 1964, 1996, 1979, 1972, 1974 года рождения и мужчины 1982, 1965, 1959, 1980, 1986, 1984 года рождения. Трое из них выявлены при прохождении скрининга, а остальные 8 обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. А также наличие вируса подтвердилось у двоих мужчин 1945, 1973 года рождения в Кызылкогинском районе. Они были обследованы как контактные лица. Еще 2 случая в Исатайском районе, в Индерском районе -3 и в Махамбетском районе-1, Жылыойском районе — 1. Четверо из них обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ, двое обследованы как контактные лица, и у одного COVID-19 был выявлен при прохождении скрининга.

В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом . Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 24.06.2020 года в регионе выявлено 1560 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровавших — 1191. 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами.

11 зараженных являются жителями города Атырау. Это женщины 1964, 1996, 1979, 1972, 1974 года рождения и мужчины 1982, 1965, 1959, 1980, 1986, 1984 года рождения. Трое из них выявлены при прохождении скрининга, а остальные 8 обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. А также наличие вируса подтвердилось у двоих мужчин 1945, 1973 года рождения в Кызылкогинском районе. Они были обследованы как контактные лица. Еще 2 случая в Исатайском районе, в Индерском районе -3 и в Махамбетском районе-1, Жылыойском районе — 1. Четверо из них обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ, двое обследованы как контактные лица, и у одного COVID-19 был выявлен при прохождении скрининга.

В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом . Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 24.06.2020 года в регионе выявлено 1560 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровавших — 1191.