Где выявлены новые случаи коронавируса

Медицина, Новости

В Атырауской  области зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами.

                                                                                                                                                                                                   11 зараженных являются жителями города Атырау. Это женщины 1964, 1996, 1979, 1972, 1974 года рождения и мужчины 1982, 1965, 1959, 1980, 1986, 1984 года рождения. Трое из них выявлены при прохождении скрининга, а остальные 8 обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ.                                                                                                            А также наличие вируса подтвердилось у двоих мужчин 1945, 1973 года рождения в  Кызылкогинском районе. Они  были обследованы как контактные лица. Еще 2 случая в Исатайском районе, в Индерском районе -3  и   в Махамбетском районе-1, Жылыойском  районе — 1. Четверо из них обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ, двое обследованы как контактные лица, и у одного COVID-19 был выявлен при прохождении скрининга.                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу.  Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом .                                                                                                                                                      Выявляются лица, контактировавшие  с больными, все они будут взяты  под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 24.06.2020 года в регионе выявлено  1560 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровавших — 1191. 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами.

                                                                                                                                                                                                   11 зараженных являются жителями города Атырау. Это женщины 1964, 1996, 1979, 1972, 1974 года рождения и мужчины 1982, 1965, 1959, 1980, 1986, 1984 года рождения. Трое из них выявлены при прохождении скрининга, а остальные 8 обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ.                                                                                                            А также наличие вируса подтвердилось у двоих мужчин 1945, 1973 года рождения в  Кызылкогинском районе. Они  были обследованы как контактные лица. Еще 2 случая в Исатайском районе, в Индерском районе -3  и   в Махамбетском районе-1, Жылыойском  районе — 1. Четверо из них обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ, двое обследованы как контактные лица, и у одного COVID-19 был выявлен при прохождении скрининга.                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу.  Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом .                                                                                                                                                      Выявляются лица, контактировавшие  с больными, все они будут взяты  под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 24.06.2020 года в регионе выявлено  1560 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровавших — 1191.

Administrator

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