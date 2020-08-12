Где получить бесплатные лекарства от ковид

Пациенты, у которых диагностирован COVID-19, при легком течении заболевания вне зависимости от результатов ПЦР-теста, смогут бесплатно получать жаропонижающие средства и антикоагулянты по назначению лечащего врача в поликлиниках по месту прикрепления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Медиа-центр Министерства здравоохранения РК.

Министерство здравоохранения одобрило включение в протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции 5 препаратов — Парацетамол и Ибупрофен, и антикоагулянты Ривароксабан, Апиксабан и Дабигатран. Эти лекарства можно получить в аптеках при медицинских организациях по месту прикрепления. Для этого, при наличии симптомов, схожих с проявлениями коронавирусной инфекции, необходимо обратиться в свою поликлинику.

При диагностике COVID-19, вне зависимости от результатов ПЦР-теста, лечащий врач (врач общей практики либо участковый терапевт) по показаниям назначит лечение и выпишет электронный рецепт на наиболее подходящие препараты. Далее, предъявив рецепт и документ, удостоверяющий личность, в аптеке при поликлинике по месту прикрепления, пациент сможет получить лекарства бесплатно.

В случае, если выписанных лекарств нет в наличии, пациенту необходимо обратиться в контакт-центр «СК-Фармация» по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения 1439 (с мобильных и городских номеров бесплатно). Операторы разберутся в причинах проблемы и посодействуют в обеспечении необходимыми препаратами.

«Каждый регион подал заявки на те объемы лекарств, которых должно хватить для лечения пациентов амбулаторно. Уже с этой недели казахстанцы смогут получать эти лекарства в поликлиниках. В информационных системах внесены разделы, чтобы врачи могли назначать лекарства для лечения коронавирусной инфекции и выписывать рецепты», — сообщил Председатель Правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

Отметим, что Апиксабан и Дабигатран не имеют зарегистрированных аналогов в Казахстане. Они закуплены напрямую у производителей. Ранее эти препараты использовались в основном для стационарной помощи, и они есть в наличии на складах «СК-Фармация» в достаточном количестве. Кроме того, отечественный завод «Нобел» Алматинской фармацевтической фабрики успешно зарегистрировал и наладил производство Ривароксабан, который будет поставляться в поликлиники под торговым названием Риварокс. Препарат уже поступил на склады «СК-Фармация», ведется отгрузка в поликлиники.

«Запуск производства на отечественном заводе – это возможность быстро и эффективно насытить внутренний рынок востребованным препаратом. Очевиден и экономический эффект – стоимость лекарства отечественного производства на 40% ниже иностранного», — отметил Председатель Правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

Он также сообщил, что на данный момент в процессе закупа остался только препарат Парацетамол, который, до завершения закупочных процедур, может быть заменен имеющимся в наличии Ибупрофеном.