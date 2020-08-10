«FlyArystan» расправляет крылья



Жители Атырау уже с середины августа смогут летать в столицу на самолетах авиакомпании «FlyArystan», а в конце месяца — в Уральск, Кызылорду, а также в Костанай и Караганду. Полет обещает быть быстрым, комфортным и, что немаловажно, дешевым.

Об услугах лоукостера

Сотрудники «FlyArystan» сегодня уверяют: понятие о том, что путешествие на самолете – удовольствие не из дешевых, нынче неактуально. Чаще всего, это будет не дороже, чем на поезде. Правда, в последнее время сложилось мнение, что дешево – не значит «качественно». Но собеседник «ПК» не разделяет эту точку зрения.

— В мире насчитывается более 520 регулярных авиалиний, которые делятся на традиционные и лоукостеры, — рассказывает коммерческий директор «FlyArystan» Жанар Жайлауова. — Для начала разберемся, в чем же разница? Традиционные авиакомпании, как правило, предоставляют полный спектр услуг — от выбора места на борту до бесплатной перевозки багажа, питания на борту и прочего. Их авиапарк состоит из нескольких типов воздушных судов, которые обслуживают и которыми управляют летчики и инженеры, обученные под разные типы самолетов. А салоны лайнеров, помимо эконом-класса, имеют бизнес и первые классы обслуживания. Соответственно, билеты таких перевозчиков включают все и стоят недешево.

Лоукостеры же предоставляют базовую услугу, а именно — перелет и ручную кладь по минимальным ценам, с правом выбора таких дополнительных услуг, как багаж, питание, выбор места на борту на усмотрение пассажира за дополнительную плату. В их воздушном флоте один тип самолета, а это значит, что обучение экипажей и инженеров проходит по одной программе. Их борты имеют лишь один класс обслуживания – эконом. Лоукостеры стараются продавать билеты на своих сайтах без посредников, экономя на комиссии. Все это позволяет предлагать пассажирам низкие цены на перелеты. Очень удобный сервис для студентов, молодых семей, начинающих предпринимателей.

— Итак, в нашей стране появилась бюджетная авиакомпания, предлагающая низкую оплату за перелет…

— Да, в мае прошлого года в Казахстане, и вообще впервые в Центральной Азии, появился свой лоукостер – «FlyArystan». Летать на нем казахстанцы стали часто и дешево — от 3999 тенге, а во время акций скупали места в самолетах по 999 тенге.

Сегодня борты «FlyArystan» связывают нефтяную столицу с Актау, Алматы, Шымкент и Актобе, с 17 августа будут летать в Нур-Султан, а с 28 августа начнут совершать регулярные рейсы в Уральск, Кызылорду, Костанай и Караганду. Стоимость билетов начинается от 4999 тенге.

Полеты во сне и наяву

— Почему так дешево, Жанар? С чем связана столь низкая стоимость перелета?

— Во-первых, цены, которые вы видите в рекламе – это минимальные тарифы, и они могут меняться. Имейте в виду, продажа билетов на flyarystan.com открывается за много месяцев вперед, а это значит, что самые дешевые места достаются тем, кто выкупил их первыми. Стоимость билетов меняется, в зависимости от спроса, чем ближе дата вылета, тем меньше билетов по дешевым ценам. Особенно в сезон высокого спроса – на праздничные и выходные дни, а также на лето. Так было в прошлом году, когда места по стоимости ниже 10 тысяч тенге бронировались за 40-60 дней до вылета, и по мере выкупаемости мест доступность билетов по минимальной стоимости сокращалась. То есть, чем ближе была дата вылета, тем дороже была их цена. Поэтому правило №1 – покупать билеты заранее и не ждать завтра.

Второе. Если вы уверены, что планы не изменятся и вам не придется менять билет, то смело покупайте места по низкому тарифу «Выгодный». В такой билет включен сам перелет и 5 кг ручной клади, габариты которой не должны превышать 56х36х23 см. Сделать возврат таких билетов не получится в привычном понимании, вместо этого вы сможете получить ваучер с суммой за вычетом штрафа в 10 000 тенге, а поменять дату будет возможным с применением штрафа, который может быть дороже стоимости билета. Это идеальный вариант для студентов, пенсионеров, молодых семей, отправляющихся на отдых.

Если же в делах нет четкой определенности, лучше не рисковать и забронировать билет по тарифу «Гибкий», условия которого мягче и позволят вам изменить дату полета бесплатно. Также вы сможете оформить возврат денежных средств за вычетом штрафов обратно на карту, которой оплатили билет. В этом случае цена тарифа «Гибкий» выйдет дороже. Здесь работает правило №2 – чем дороже билет, тем гибче правила. Чем дешевле билет, тем строже правила.

В любом случае с правилами тарифов лучше знакомиться заранее, до покупки билета. Так, вы сможете и сэкономить, и не попадете впросак.

Третье. Допустим, у вас в планах — пару дней отдохнуть у родных в другом городе, и вы намерены лететь с одним рюкзачком. Тогда убедитесь в том, что ваша ручная кладь не превышает 5 кг веса и габаритов 56х36х23 см.

Хотите взять с собой гостинцы, а сумка весит больше пяти кило, — тогда обратите внимание на пакет «Стандарт Плюс», который позволит вам взять 10 кг веса при тех же размерах.

И вообще, обратите внимание на тарифные пакеты, докупая которые вы можете сэкономить до 60 процентов, нежели будете покупать допуслуги по отдельности. К примеру, выбирая тариф «Комфорт», вы сможете взять с собой не только 5 кг ручной клади, но и 20 кг багажа, а также выбор стандартного места (5-11, 14-30 ряды).

В тариф «Комфорт плюс» включено 10 кг ручной клади и 20 кг багажа, а еще выбор любого места на борту, приоритетная посадка на борт и перебронирование билета один раз бесплатно.

Четвертое. Сможет ли пассажир взять с собой багаж, к примеру, 30-40 кг? Запросто. Купить багаж от 15 до 60 кг на человека может каждый вылетающий. При этом у вас не должно быть более двух сумок. Обратить внимание нужно на то, что стоимость багажа будет зависеть от дальности вашего маршрута, которые у отечественного лоукостера делятся на три: рейсы короткой продолжительности – до 1 часа 29 минут, средней продолжительности – от полутора часов до 2,5 часов и длительные маршруты – более 2 часов 30 минут.

В случае если пассажир взял с собой багаж, но не оплатил за него заранее, ему придется оплачивать за каждый килограмм веса в самом аэропорту, а стоить это будет в несколько раз дороже. Либо оплатил, скажем, 20 кг, а взял с собой 23, в этом случае доплачивать за три кило все-таки придется.

Этим и отличается бюджетный перевозчик, при правильном планировании с которым можно сэкономить, а без планирования — переплатить.

Первым делом — самолеты

— Сколько сегодня у вас самолетов и каков их «возраст»?

— В авиапарке бюджетного перевозчика шесть самолетов Airbus A320, их средний возраст — 6,9 лет. Он считается самым молодым реактивным флотом в Казахстане. Салон оснащен 180 креслами немецкого производства Recaro Slim, которые откидываются на пять сантиметров. К слову, у многих лоукостеров мира спинки кресел не откидываются вообще.

И самое главное – регулярное техническое обслуживание самолетов производится на базе авиакомпании «Эйр Астана», так как лоукостер является его дочерней компанией. И, соответственно, придерживается высоких стандартов безопасности и предлагает высокий уровень сервиса во время всего полета.

— Получается, что ключевое слово у «FlyArystan» – «заранее»?

— Совершенно верно. Заранее планировать полет, заранее знакомиться с правилами тарифов и заранее покупать билет с дополнительными услугами. В итоге сплошные плюсы – никаких переплат, а строгая оплата лишь тех услуг, которые вы сами выберите. А вместе с ними и удовольствие от перелета и свидания с родными и близкими. Ведь самолеты и перелеты нужны, чтобы делать людей счастливыми.

Подготовила Надежда ШИЛЬМАН