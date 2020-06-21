Ещё один летальный случай от Covid-19

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От коронавируса скончался 81-летний пенсионер, сообщает управление  здравоохранения Атырауской области.

Пожилой мужчина 1939 года был доставлен каретой скорой помощи в провизорный стационар областного противотуберкулезного диспансера. При поступлении  жаловался на повышение температуры до 39°C, общую слабость, потливость, сухой кашель, снижение аппетита. 

— По словам пациента, эти симптомы беспокоили его с начала июня. Дома мужчина занимался самолечением, не обращаясь за медицинской помощью, однако улучшений в состоянии здоровья не было. 11 июня пенсионер прошел обследование в центре «Медикер» откуда его доставили в провизорный стационар областного противотуберкулезного диспансера, — рассказали в облздраве. 

На момент поступления в провизорное отделение состояние пациента  оценивалось как среднетяжелое. Пенсионер сдал ПЦР-тест на наличие Covid-19, который показал положительный результат. 

— 20 июня мужчине стало плохо, произошла остановка сердца и дыхания. Несмотря на реанимационные мероприятия у больного была констатировала клиническая смерть. Причина смерти — острая дыхательная и сердечная недостаточность, диагноз «Коронавирусная инфекция»,  — пояснили в управлении здравоохранения.

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