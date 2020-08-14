Экс-глава «СК-Фармация» заключен под стражу

Антикоррупционной службой задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Нур-Султан бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация». Об этом в ходе прямого эфира «AntikorLive» рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшими тяжкие последствия», — сообщил Данияр Бигайдаров.

14 августа текущего года с санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Окончательное решение о степени виновности будет вынесено судом. Иная информация в интересах следствия не разглашается.