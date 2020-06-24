До тысячи увеличилось число вызовов скорой

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В Атырау количество вызовов скорой  увеличилосьдо тысячи в сутки. Это в 4 раза больше обычного. При этом   половина вызовов — необоснованные. 

«Количество звонков, обращений за последнюю неделю увеличилось в 4 раза, до тысячи обращений в сутки. Это большой объем работы и большая психологическая нагрузка на  фельдшеров. На данный момент на линии работают 25 выездных бригад, из них 5 «ковидные» бригады. Все выездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты для безопасной работы и оснащены медицинским оборудованием на 100%. При обслуживании бригадой скорой помощи в первую очередь оценивается состояние пациента, в зависимости от этого  определяется дальнейшая тактика. Если у пациента легкое течение, пациент оставляется дома и передается под наблюдение участкового врача», — сообщила заместитель главврача областной станции скорой помощи Гульнафис Рахметова.

Рассказав, что много фактов необоснованного вызова скорой. 

«Участились случаи, когда люди вызывают бригаду, чтобы просто узнать, есть у него коронавирус или нет. Скорая теряет время, а в это время кому-то нужна срочная помощь. В очередной раз информируем население, что не стоит вызывать скорую и паниковать при  обнаружении у себя температуры. Необходимо  принимать больше жидкости, хорошо питаться,  нужно максимально выспаться, отдохнуть. Обратиться к участковому врачу, и ни в коем случае не заниматься самолечением»,- сказала Гульнафис Рахметова. 

Напомним, что в связи с возросшей нагрузкой на линию 103 были открыты дополнительные пульты, а также организован телефон прямой линии 8 71 22 98 02 92 для  обращений населения по вопросам коронавирусной инфекции.

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