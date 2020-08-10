Десятки преступлений раскрыты с помощью камер видеонаблюдения

Сотрудники Центра оперативного управления полиции Атырау круглосуточно следят за порядком в городе помощью видеокамер.

— Видеокамеры — надежные «помощники»полицейских. Более 700 видеокамер установлены в общественных местах, на улицах областного центра и на площадях, а также во дворах многоэтажных домов. С начала текущего года при помощи видеокамер выявлено 7998 административных правонарушений. Среди них употребление алкогольных напитков или нахождение в нетрезвом состоянии на улице, в общественных местах, оставление окурков, бытового мусора, повреждение зеленых насаждений, а также невыполнение ограничений карантинного режима и другие нарушения, которые чаще выявляют наши камеры видеонаблюдения, — проинформировал начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.

— За семь месяцев текущего года с помощью видеокамер Центра оперативного управления раскрыто 96 преступлений «по горячим следам», и это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вдвое больше – 2019 году раскрыто 47 преступлений.

В городское управление полиции 12 июня с заявлением обратилась женщина об ограблении. Среди белого дня, точнее в 15 часов возле одного из домов по проспекту Ауэзова неизвестный мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские с помощью видеокамер, установленных в этом районе, задержали подозреваемого в преступлении. Вещественное доказательство изъято. В настоящее время проводится досудебное расследование.

— Электронные помощники полицейских не пропускают и нарушителей правил дорожного движения. С начала года выявлено 6415 таких фактов и правонарушители привлечены к административной ответственности. Как показывает анализ, что на территории города, где расположены видеокамеры, гораздо меньше правонарушений, — отметила пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Гульназира Мухтарова

Светлана НОВАК