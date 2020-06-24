Дефицит жаропонижающих лекарств объяснили в Атырау

По словам директора сети аптечных маркетов Руслана Сарсенова, население верит фейковым новостям. Что с целью профилактики можно пропить курс тех или иных препаратов и, якобы, это обезопасит от заражения или минимизирует последствия болезни.

«Ажиотаж начался примерно неделю назад. Например, раньше парацетамол в день отпускали до 50 штук, сейчас уходит до 1000 упаковок в сутки. Люди скупают лекарства, закупаются впрок далеко не всегда, когда болеют. Они слушают родственников или друзей, или просто читают рассылки фейковые в ватсапе. Кто — то сказал, что парацетамол поможет. И все начали скупать его, это точно такая же ситуация, как раньше была с имбирем. Не смотря на то, что у человека может быть просто ангина или диарея. И мы не можем людям запретить покупать лекарства, так как приезжают из отдаленных сёл, требуют продать. Мы стараемся заказывать жаропонижающие в ещё большем количестве, чем раньше. Все оптовые компании подстраиваются под нас, через неделю, я думаю, вопрос с дефицитом лекарств решится»,- рассказал Руслан Сарсенов.

«Больницы и поликлиники региона обеспечены всеми необходимыми препаратами в полном объеме. Управление здравоохранения Атырауской области, настоятельно рекомендует населению, что если лечение не будет согласовано с врачами, то оно будет либо бесполезное, либо опасное для здоровья».- сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.