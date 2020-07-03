Цифровой вожатый

Нынешнее лето запомнится юным атыраусцам не только карантинными мерами, но и вожатыми в детских лагерях, наблюдавшими за ними по монитору. Как и в обычном лагере, дети начинают день с зарядки и в течение дня участвуют в развлекательно-познавательных играх через ZOOM-приложение. Но – под цифровым оком вожатого.

Цифровизация становится неотъемлемым элементом развития всех сфер жизни общества, в том числе и системы образования. Теперь она присутствует и в деятельности детских лагерей отдыха.

— Это все те же лагеря, но только в уютной домашней обстановке, — рассказывает онлайн-вожатый лагеря «EDU Camp» АсемгульШингулова. — Онлайн-лагерь — хороший способ обезопасить детей от бесцельного блуждания в сети и нежелательного контента. Пока родители на работе, дети могут с пользой проводить время у домашнего компьютера. Благодаря онлайн-платформам ребенок сможет выбрать для себя то направление, которое ему нравится. В режиме онлайн он общается со сверстниками, вожатыми, проходит онлайн-квесты, мастер-классы и многое другое.



Асемгуль отмечает, что работа с детьми — дело тонкое и деликатное. Помимо составления программы, которая не будет перегружать дни каникул, к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Цифровые вожатые учат детей коммуникации, самопрезентации, построению собственного «я», управлению эмоциями. А еще вожатые играют с ними в настольные игры, предлагают детям квесты и викторины. При этом ребятишки могут рассказать о важных событиях из своей жизни, пообщаться со сверстниками. Полезна ли детям вовлеченность в современные технологии, особенно в раннем возрасте?

— Больше да, чем нет, — считает А. Шингулова. — Дети не только обретают полезные навыки, но и открывают для себя новые увлечения и новые пути для творческого самовыражения. К примеру, один из учеников не на шутку увлекся тонкостями разработки мобильных приложений.



По ее словам, такого рода лагеря не только скрашивают будни детей, но и облегчают жизнь их родителей, не ухудшая их взаимоотношения. Ведь их чадо находится под пристальным надзором вожатых и преподавателей, и беспокоиться тут не о чем.

— Изначально мне казалось, что онлайн-лагерь — глупая затея, — делится 12-летний Никита Златьев. — Думал, что это ничуть не интересно. Но моя мама настояла, чему я очень рад. Мы не только узнаем много полезной информации, но еще и играем, веселимся все вместе, учимся правильно распоряжаться временем.

Алма ТУРГАНОВА