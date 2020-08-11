Число смертей от ковид с 3 по 9 августа

Зарегистрированы 211 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 3 по 9 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

город Нур-Султан — 33

город Алматы — 31

город Шымкент — 8

Акмолинская область — 9

Актюбинская область — 3

Алматинская область — 8

Атырауская область — 6

Восточно-Казахстанская область — 28

Жамбылская область — 1

Западно-Казахстанская область — 23

Карагандинская область — 55

Мангистауская область — 1

Павлодарская область — 3

Северо-Казахстанская область — 1

Туркестанская область — 1

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1269 случаев с летальным исходом.