Борьба с коронавирусом: что предлагает Алексей Цой

В рамках поручения Президента РК по борьбе с коронавирусом, в Казахстане будут приняты новые планы против распространения инфекции. В частности, экспертами на сегодня составлены прогнозы количества случаев коронавируса и инфраструктуры по трем основным сценариям развития эпидситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее подчеркнул Алексей Цой в ходе своего первого выступления на онлайн-конференции в качестве министра, миграция коронавирусной инфекции среди населения нарастает. Поэтому, возможно, потребуются принять меры, необходимые для разрыва цепи массового распространения среди населения или достижения стабильного плато заболеваемости. Тем временем министр здравоохранения на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева подробнее остановился на вопросах, связанных с эпидситуацией в стране.

«Министерством проводится анализ проблем, с которыми сталкивается население: резкий рост потребления медицинских услуг, высокое сопряжение с риском заражения при оказании медицинской помощи повлек дефицит базовых услуг первичной медико-санитарной помощи, бригад скорой медицинской помощи, коечного фонда и лекарственных средств. Беспокойство как населения, так и медицинского сообщества связано с неопределенностью срока пандемии, отсутствием эффективных методов лечения и профилактики, усугублением социальной неуверенности в завтрашнем дне. В этой связи, считаем необходимой реализацию комплексных мер, основанных на откровенном разговоре с населением и принятии факта сосуществования с COVID-19 в ближайшие годы», — рассказал Алексей Цой.

На основании проведенного анализа основных проблем министерством проработаны 10 первостепенных мер по реагированию на потребности населения:

-разработка простых и понятных памяток о лечении инфекции на амбулаторном уровне;

— ускорение процедур поставки и закупа лекарственных средств, стимулирование отечественных товаропроизводителей (ОТП);

— повышение доступности диагностики путем расширения применения цифровых рентген-аппаратов в диагностике COVID-19 вместе с компьютерной томографией;

— расширение мощности лабораторий для тестирования, своевременные поставки тестов;

— организация заборов тестов мобильными бригадами при вызовах;

— максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому;

-внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне;

— оснащение стационаров ИВЛ-аппаратами;

— изменение порядка захоронения;

— повышение эпиднастороженности граждан.

Также, по словам Алексея Цоя, реализация принципа «Вместе против COVID-19» будет охватывать все уровни адаптации, включая индивидуума, общества, государства, международного сообщества. На общественном уровне будут внедряться инструменты социальной и трудовой адаптации, повышение корпоративной ответственности, реализация потенциала информационных технологий.

«На правительственном уровне необходима разработка системных мер реализации принципов «Вместе против COVID-19». Требуется четкое разграничение полномочий на центральном уровне и акиматов, в том числе формирование финансовых резервов на случай эпидемиологических угроз. На страновом уровне Казахстану необходимо самостоятельно обеспечить потребности в медицинских организациях, медицинских изделиях, средствах индивидуальной защиты, лекарственных средствах. Это также будет способствовать росту экономики страны.

Постоянное сотрудничество с международными организациями, политика добрососедства позволяют Казахстану стать активным участником научных изысканий, эффективных методов борьбы с COVID-19, открытому диалогу с соседними странами о помощи и взаимопомощи, обеспечить бесперебойные поставки импортируемых медицинских товаров. Казахстан благодаря реализации комплексных мер борьбы с пандемией может закрепить себя на международной арене как страна, способная противостоять тяжелым социально-экономическим потрясениям», — отметил глава Минздрава.

Реализация принципа «Вместе против COVID-19» предполагает три последовательных этапа: подготовительный (две недели), карантинный и переход к полноценной реализации принципа «Вместе против COVID-19».

На подготовительном этапе необходимо обеспечить ресурсное насыщение систем здравоохранения, удовлетворение острых нужд населения в медицинской помощи и организационную подготовку медицинских работников. Карантинный срок позволит добиться разрыва цепи массового распространения инфекции среди населения. В этот же период будет проведена работа по урегулированию правового поля и информационная работа с населением и бизнесом. Реализация принципа «Вместе против COVID-19» на третьем этапе предусматривает исполнение мероприятий для закрепления долгосрочных положительных эффектов. Параллельно будут решаться задачи по стабилизации ситуации с COVID-19», — отмечает министр. Также глава Минздрава считает, что комплекс мер по стабилизации ситуации необходимо разделить на пять блоков. По организации медицинской помощи:

— дополнительное финансирование мероприятий по противодействию COVID-19;

— пересмотр тарифной политики; — мотивация медработников;

— диагностика коронавируса;

— корректировка плана мероприятий государственной программы здравоохранения на 2020-2025 годы. Начиная с 10 июня, в стране наблюдается значительный рост пневмонии с выраженной клиникой COVID-19 и отрицательным результатом теста ПЦР. В последние дни регистрация дошла до 2,5 тысячи новых случаев пневмонии в день.

«Нашими экспертами в области эпидемиологии были составлены прогнозы количества случаев и необходимой инфраструктуры по трем основным сценариям развития эпидемиологической ситуации. При первом сценарии без локдауна к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тысяч случаев COVID-19, требующих госпитализации. Потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается как 300 тысяч. Второй сценарий предусматривает введение двухнедельного национального локдауна, при этом сценарии будет регистрироваться до семи тысяч случаев в день, нуждающихся в госпитализации. Потребность в коечном фонде на конец августа составит 80 тысяч коек. Третий сценарий показывает развитие эпидемии, если будет наложен четырехнедельный локдаун. Тогда на конец августа будут регистрироваться 2500 случаев в день, требующих госпитализации, и потребность в койках возрастет до 30 тысяч, что в целом соответствует текущей ситуации. При этом данный прогноз считаю наиболее эффективным с точки зрения существования разрыва цепи заражения среди населения, а также подготовки соответствующей инфраструктуры», — отметил министр.

Вместе с тем группа казахстанских ученых проводит всестороннее изучение бактериального и вирусного пейзажа у пациентов с выраженной формой пневмонии и неподтвержденным диагнозом COVID-19 в шести крупных городах с высокими показателями заболеваемости и смертности. Данные исследования позволят создать потенциал по дополнительному снижению бремени осложнений количества пациентов с тяжелыми формами болезни путем применения вакцин. Результаты исследований будут доступны 3 июля 2020 года и позволят принять решение о возможности их применения лицами, находящимися в группе риска.

«Необходимо использовать все имеющиеся в стране ресурсы. С учетом эпидситуации считаю необходимым наделить местные исполнительные органы полномочиями по привлечению и перепрофилизации коек стационаров, вне зависимости от формы собственности и уровня подведомственности», — отметил Алексей Цой.

На 30 июня в Казахстане зарегистрировано почти 40 тысяч инфицированных лиц. От коронавируса 188 человек, к сожалению, скончались. Число выздоровевших составляет 13008.