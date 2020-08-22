Большой пожар на побережье Каспийского моря

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В Атырау сегодня во второй половине дня загорелись камышовые заросли на побережье Каспийского моря. Огонь распространяется, о чем свидетельствуют увеличивающиеся клубы дыма, хорошо видимые из всей районов областного центра.

Как сообщили в ДЧС региона, камыш горит на побережье, не входящим в территорию природного резервата «Ак Жайик». Спасатели пытались проехать к месту пожара, но это болотистая и непроходимая местность. Подобраться к берегу не удалось. Вопрос с тушением огня будет решаться завтра. 

«Городу ничего не угрожает», — заверили в ДЧС области.

Виктор Сутягин 

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