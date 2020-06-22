Больницу на 100 коек для больных коронавирусом подготовили в Атырау

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 В Атырау для больных коронавирусом открыли больницу на 100 коек.

«В регионе растет количество больных с коронавирусной инфекцией. В день по 20 -30 больных направляют в инфекционные и провизорные стационары. Атыраускаяинфекционная областная больница №2 рассчитана на 180 коек, сейчас там находятся около 200 пациентов. Для решения вопросов связанных с нехваткой мест, в Махамбетской туберкулезной больнице открыли инфекционное отделение на 100 коек. С сегодняшнего дня, в целях разгрузки инфекционного стационара, в отделение переводят 20 пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме», сообщил руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.

Рассказав, что в городе по диагностике COVID-19 работает «Национальный центр экспертизы», частная структура «Олимп» и лаборатория Спидцентра. Для того, чтобы ускорить получение результатов тестов, параллельно подключены специалисты других лабораторий. 

Виктор Сутягин

Administrator

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