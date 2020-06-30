Бизнесмены приобрели аппарат ИВЛ для инфекционного стационара

Медицина, Новости

Бизнесмены решили поддержать республиканскую акцию «Биз биргемиз» и приобрели аппарат ИВЛ для второй областной больницы г.Атырау.

— В связи со сложной ситуацией в стране, связанной с эпидемией коронавируса, мы решили приобрести аппарат ИВЛ для инфекционного стационара. Хотим передать эстафету другим предпринимателям региона по приобретению оборудования для медицинских учреждений области, — обратился Арман Тугаев к представителям бизнеса. 

Напомним, что несколькими днями ранее два аппарата ИВЛ были презентованы спонсорами областной больнице г.Атырау, в которой скоро развернётся инфекционный стационар на 400 койко-мест.

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