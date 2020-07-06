Бизнесмены помогут обеспечить регион лекарствами

Инициативу об оказании благотворительной помощи, поданную известным в регионе предпринимателем Махмудом Мералиевым, активно поддержали местные представители бизнеса.

Палатой предпринимателей Атырауской области сегодня было проведено совещание в режиме zoom-конференции, где участники обсудили организационные вопросы. Кроме представителей бизнеса, в конференции приняли участие представители областного акимата и управления здравоохранения.

«Бизнес-сообщество региона всегда принимает активное участие в социальных проектах, направленных на решение проблем местного населения. На сегодняшний день предприниматели выразили желание организовать сбор средств для закупа необходимых медикаментов. Приобретенные лекарственные средства будут переданы в лечебные учреждения области. В данной акции могут принять участие все желающие предприниматели, как с города, так и районов», — рассказал директор Палаты предпринимателей Атырауской области Абдолла Идресов.

В ходе zoom-конференции была создана рабочая группа, куда вошли представители бизнеса, областного акимата, управления здравоохранения, общественных объединений, Палаты предпринимателей Атырауской области. Возглавили рабочую группу известные в регионе предприниматели Айбар Джаниязов и Талгат Бекенов. Сбор средств будет осуществлен через благотворительный фонд «Сана», список необходимых медикаментов предоставит управление здравоохранения области.

Все желающие принять участие в благотворительной акции «Елмен біргеміз» могут обратиться к руководителям рабочей группы либо в Палату предпринимателей Атырауской области.