Авиасообщение с Турцией: вопрос открытый



7 августа в Анкаре казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжановым провела встречу с министром здравоохранения Турецкой Республики Фахреттином Коджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Тelegram-канал МИД РК.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева делегация РК обсудила вопрос возобновления международного авиасообщения между Казахстаном и Турцией.

7 августа также состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по вопросу о приостановлении авиарейсов между Казахстаном и Турцией.

Турецкий министра иностранных дел заверил, что данное решение не связано с двусторонними отношениями братских народов, и решение о возобновлении регулярных авиарейсов будет рассмотрено на ближайшем заседании Госкомиссии ТР. Вместе с тем, в Министерство иностранных дел РК был приглашен посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи, которому была доведена просьба заблаговременно информировать Правительство Казахстана о подобных решениях турецкой стороны.

Ранее сообщалось, турецкие власти сообщили компании Air Astana, что в течение двух недель въезд в страну для наших граждан будет запрещен.