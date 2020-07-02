Атырауских медиков обеспечили горячими обедами

Общественное объединение «KomekAtyrau» ежедневно предоставляет врачам 100 бесплатных горячих обедов, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

В рамках благотворительной акции неравнодушные жители Атырау и местные предприниматели собрали денежные средства на поддержку медиков, борющихся с опасной инфекцией. На сегодняшний день 650 медицинских работников были обеспечены горячим питанием. По словам руководителя общественного объединения «KomekAtyrau» и организатора акции Еркебулана Сериккалиева, обеды доставляются в медицинские учреждения.



«В столь сложное время, когда идет борьба с коронавирусом, врачи не успевают даже задуматься о еде. Сейчас им очень необходима наша поддержка, вот почему мы реализуем эту инициативу. Сегодня шестой день нашей кампании, мы постараемся и дальше продолжать ее, — говорит Еркебулан Сериккалиев.

Отметим, что ранее общественное объединение «КомекАтырау» уже предоставило продукты питания 300 семьям. В рамках благотворительной акции были направлены денежные средства на операции двум инвалидам и оказана материальная помощь семьям с низкими доходами проживающим в отдаленных селах.