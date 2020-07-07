Атырау и Мангистау: самый большой дефицит врачей



Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, в каких регионах больше всего ощущается дефицит медработников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В основном у нас острый дефицит медработников возник в Атырау и Мангистау, буквально вчера разговаривали с нашими коллегами, теперь планируется направление туда», — сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что в столице и других районных центрах возмещение медработников осуществляется за счет сотрудников вузов и медколледжей.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РК переходит на новый формат работы. Весь центральный аппарат министерства работает на подготовку новых нормативных документов, упрощение процедур по ввозу лекарств, на изменение схемы лечения, введения новых препаратов на рынок, разъяснению населения через соцсети.