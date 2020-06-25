Аскар Мамин представил министра здравоохранения



Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил коллективу Министерства здравоохранения назначенного Указом Главы государства министра Алексея Цоя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.



А. Мамин подчеркнул важность решения стоящих перед системой здравоохранения задач по охране здоровья населения в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Прежний министр здравоохранения Е. Биртанов освобожден Главой государства от занимаемой должности согласно поданному заявлению по состоянию здоровья. В своем прошении об отставке Е. Биртанов отметил, что в связи с его болезнью и требующимся дополнительным лечением полноценное руководство отраслью здравоохранения, особенно в условиях осложнения эпидемиологической обстановки, представляется затруднительным. Он подчеркнул, что на посту министра здравоохранения требуется каждодневная системная работа, постоянный жесткий контроль и оперативное руководство всеми структурами министерства.



Алексей Владимирович Цой родился 2 апреля 1977 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса «Данекер», Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Проходил стажировку в Стэндфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и др. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук. Работал хирург-эндоскопистом, старшим научным сотрудником Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущим научным сотрудником Центра внутренней медицины Национального научного медицинского центра, генеральным секретарем общественного объединения «Евроазиатское респираторное общество», директором Центра внедрения современных медицинских технологий Управления делами Президента РК, начальником Медицинского центра Управления делами Президента РК, главным врачом Городской больницы №1 г. Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития, вице-министром здравоохранения РК. С февраля 2019 года руководил Медицинским центром Управления делами Президента Республики Казахстан, 22 июня назначен первым вице-министром здравоохранения.