Антикоррупционная служба следит за помощью из Грузии

В Атырау 1 августа прибыла очередная гуманитарная помощь из Грузии, Samruk-Kazyna Trust и ТОО «Хуавей Технолоджиз».

Антикоррупционная служба приняла непосредственное участие при получении, отгрузке груза, его подсчете и возьмет на контроль распределение их в медицинские организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области.

Компании предоставили Атырау 3816 медицинских товаров, из них 24 костюма биобезопасности, 40 медицинских защитных костюмов, 3550 трехслойных масок, 24 термометра и 178 препаратов «Авифавир». На каждую коробку, упаковку проставлена печать «Гуманитарлық көмек – ТЕГІН», что снижает риски дальнейшего нецелевого использования товара. В Атырау гуманитарная помощь распределяется между 37 медицинскими организациями. В свою очередь, Антикоррупционной службой по Атырауской области совместно с членами специальной мониторинговой службы и Adaldyk Alany будет обеспечено полное сопровождение гуманитарной помощи до конечного потребителя, – отмечает первый заместитель руководителя департамента Мамыт А. Между тем, по состоянию на 4 августа, рассмотрены 34 дела в отношении аптек (30) и физических лиц (4), по итогам которых они оштрафованы на 4 819 830 тенге. Граждане по факту завышенных цен на лекарства и перепродажи вышеуказанных товаров могут отправлять сообщения на номер в Whatsapp +7 702 000 24 94 или Call center 1424. В случае, если имеются сомнения в цене лекарства, можно проверить его максимально предельную розничную стоимость в утвержденном приказе Минздрава РК по ссылке adilet.zan.kz.