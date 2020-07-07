Алексей Цой виртуально побывал в Атырау

6 июля 2020 года министр здравоохранения РК Алексей Цой провёл виртуальный обход инфекционного стационара областной больницы №2 и областной станции скорой медицинской помощи, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

В ходе обхода министр здравоохранения РК ознакомился с работой приёмного отделения, отделения реанимации для тяжелых пациентов и инфекционного отделения.

В областной больнице №2 были развернуты инфекционные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 на 180 мест.

В настоящее время лечение получают 162 пациента, занятость коек составляет 90%.

Как отметил, руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров, в больнице 100 мест обеспечены кислородными консолями, имеется 12 аппаратов ИВЛ, вместе с этим, при поддержке главы региона планируется дополнительное приобретение аппаратов ИВЛ.

— Дополнительно будут приобретены 30 аппаратов ИВЛ и 100 аппаратов для оксигенации в рамках спонсорской помощи. Кроме того, планируется приобретение аппарата компьютерной томографии в Курмангазинском районе, также запланировано строительство дополнительного корпуса инфекционного стационара на 90 коек,- сказал Нурлыбек Кабдыкапаров.

Далее в рамках виртуальной трансляции министр встретился с пациентами инфекционного стационара и пожелал им скорейшего выздоровления.

В ходе онлайн трансляции с сотрудниками областной станции скорой медицинской помощи было отмечено, что в Атырауской области медицинскую помощь оказывают 42 бригады скорой помощи, в сутки обслуживают порядка 1 100-1 200 вызовов, нагрузка увечилась вдвое.

На базе станции скорой медицинской помощи был организован круглосуточный Call-центр по номерам 103, 109 и 112 для оказания консультативной помощи. В сутки здесь обрабатывают 240 обращений.

Вместе с этим, решается вопрос связанный с нехваткой медицинских кадров. Для этого будут использованы внутренние ресурсы. Таким образом, будут привлечены студенты старших курсов медицинского факультета.

По итогам виртуального обхода, Алексей Цой рекомендовал усилить работу мобильных универсальных бригад в Атырауской области, обеспечить доставку лекарственных средств в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения. Кроме того, уделить особое внимание пациентам, выписанным из инфекционных стационаров на амбулаторное лечение.