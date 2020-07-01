Алексей Цой: 10 мер по борьбе с вирусом

Министр здравоохранения Алексей Цой презентовал президенту 10 мер по борьбе с коронавирусом:⠀

✅ разработка простых и понятных памяток по лечению инфекции на амбулаторном уровне;

✅ ускорение процедур поставки и закупа лекарств, стимулирование отечественных товаропроизводителей;

✅ повышение доступности диагностики путем расширения применения цифровых рентген-аппаратов в диагностике COVID-19 вместе с компьютерной томографией;

✅ расширение мощности лабораторий для тестирования, своевременные поставки тестов;

✅ организация заборов тестов мобильными бригадами при вызовах;

✅ максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому;

✅ внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне;

✅оснащение стационаров ИВЛ-аппаратами;

✅ изменение порядка захоронения;

✅ повышение эпиднастороженности граждан