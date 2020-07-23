48 тыс койко-дней профинансировал ФОМС

Стоимость таких услуг увеличили, чтобы заинтересовать частные медицинские компании.

Для лечения больных коронавирусом и пневмонией в течение марта-июня Фондом социального медстрахования стационарам области выделено 649,815 млн. тенге за 48 тысячи койко-дней. Об этом нашему корреспонденту сообщил директор Атырауского областного филиала НАО «ФСМС» Сабит Куралбек.

Как отметил директор, в сравнении с мартом общее количество проведенных дней по провизорному и карантинным койкам было 282, в июне пациентами проведено 12 838 коек, увеличение составляет в 6 раз.

За четыре месяца — с марта по июнь — карантинным стационарам было оплачено за 18,56 тысяч койко-дней, провизорным — 5,9 тыс. койко-дней, инфекционным -19,6 тысяч койко-дней. В койко-дни включены нахождение пациента в стационаре, диагностика и лечение заболевания.

На сегодняшний день система здравоохранения испытывает потребность в увеличении коечного фонда. Для улучшения качества медицинской помощи казахстанцам на стационарном уровне Фондом в июле увеличены тарифы для медорганизаций, — отметил Сабит Куралбек.

Возмещение со стороны Фонда за каждый койко-день в провизорном стационаре составит около 22 тычячи тенге. За пребывание в круглосуточных стационарах – более 32,2 тыс. тенге, за лечение больного в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии – около 70 тыс. тенге за 1 койко-день.

В Фонде медстрахования, отмечают, что повышение тарифа на данные услуги позволит активнее привлекать частные больницы к лечению пациентов с коронавирусом и пневмонией и стимулировать качество медицинской помощи в стационарах. На данный момент Фондом медстрахования договоры заключены с 23 инфекционными и провизорными стационарами. Средний процент занятости коечного фонда составляет 80 процентов. На ежедневной основе мониторится заполняемость коек в стационарах, задействованных в лечении сovid-19, в разрезе регионов. Этот показатель является индикатором работы местных исполнительных органов. При достижении занятости 80 процентов коечного фонда в регионе принимаются меры по разворачиванию дополнительных коек из резерва.

Больные с бессимптомной и легкой формой заболевания наблюдаются участковыми врачами территориальных поликлиник по месту жительства. На стационарное лечение госпитализируются только пациенты со средне-тяжелой формой и тяжелой формой сovid-19. Также в целях доступности медицинской помощи на амбулаторном уровне при поликлиниках созданы мобильные бригады, которые оказывают комплекс медицинских услуг на дому, в том числе осмотр врача, назначение лечения, выписка рецептов и другие функции. Предусмотрена организация стационара на дому.



Марина КУАНЫШЕВА