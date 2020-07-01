3 млн шприцев раздадут жителям Атырау

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Около 3 миллионов шприцев бесплатно раздадут жителям Атырау. Первые 500 тыс шприцев сегодня выдали волонтерам и акиматам пригородных сельских округов, передает  Региональная  службакоммуникаций.  

«Завод по выпуску шприцев «Brando» организовал акцию по бесплатной раздаче шприцев населению. Всего компания планирует раздать 2 миллиона 950 тыс шприцев. Из них 600 тыс будут преданыобластному управлению здравоохранения. Первая партия из 500 тыс шприцев  волонтеры раздали в оживленных местах города, на остановках около семейно-врачебных амбулаторий в пригородных селах», — сообщили в Региональной службе коммуникаций.

По словам акима Каиршахтинского сельского округа Шапката Карашева, в округе 13 тыс жителей.  Получили 26 тыс шприцев — с запасом, чтобы хватило всем.

По информации представителей завода по выпуску шприцев, мединструменты будут раздаваться согласно графика. О чем людт узнают через соцсети.

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