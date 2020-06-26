24 человека заболели коронавирусом, бессимптомников -88

Подробности о вновь выявленных больных коронавирусом рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего за сутки в Атырауской области зарегистрировано 24 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами. Наличие вируса подтвердилось у 15 жителей города Атырау, а также у 9 жителей Жылыойскогорайона. 18 выявлены при прохождении скрининга, 6 обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», — сообщает пресс-служба областного акимата.

Всего в регионе выявлено 1584 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших — 1237.

Напомним, 465 заболевших коронавирусомвыявили за сутки в Казахстане — прирост 2,4%