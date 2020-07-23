2000 медиков получат выплаты за борьбу с COVID

В Казахстане начались выплаты по надбавкам за июнь 53 тысячам медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Для выплаты надбавок из средств республиканского бюджета Фонду медстрахования выделено 35,7 млрд тенге. Фонд медстрахования отмечает, что ежемесячно растет число медработников, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией, — отметили в пресс-службе ведомства. — Если в марте надбавку получили свыше 19 тысяч сотрудников, то в мае их численность выросла до 40 тысяч человек. По Атырауской области за март-июнь месяцы было выплачено 870,56 млн.тенге, при этом если в марте надбавки получили 857 медиков, в июне — 2019 человек.

В зависимости от группы риска доплата медработникам составляет пять месячных расчетных показателей или 212 тысяч тенге до 850 тыс. тенге — это 20 минимальной заработной платы. Эти списки получателей надбавок формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах.

Со своей стороны, Фонд медстрахования также проверяет достоверность данных по спискам.​В случае, если у медицинских работников возникают вопросы по выплате надбавок, им необходимо обращаться в региональные комиссии. Выплата медицинским работникам, заболевшим коронавирусом, осуществляется Министерством труда и социальной защиты населения по заявкам управлений здравоохранения регионов на основании решения региональных комиссий.



Марина КУАНЫШЕВА