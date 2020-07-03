1501 заболевший коронавирусом за сутки

По состоянию на 23:59 часов 2 июля в Казахстане выявлены 1501 заболевший коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1501 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 1005 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан — 119 / 49
город Алматы — 206 / 131
город Шымкент — 100 / 56
Акмолинская область — 46 / 36
Актюбинская область — 59 / 27
Алматинская область — 123 / 102
Атырауская область — 327 / 267
Восточно-Казахстанская область — 91 / 38
Жамбылская область — 65 / 48
Западно-Казахстанская область — 50 / 50
Карагандинская область — 77 / 50
Костанайская область — 48 / 24
Кызылординская область — 25 / 15
Мангистауская область — 78 / 71
Павлодарская область — 37 / 11
Северо-Казахстанская область — 21 / 15
Туркестанская область — 29 / 15
Всего в стране выявлено 44075 заболевших.