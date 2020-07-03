1501 заболевший коронавирусом за сутки

По состоянию на 23:59 часов 2 июля в Казахстане выявлены 1501 заболевший коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1501 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 1005 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан — 119 / 49

город Алматы — 206 / 131

город Шымкент — 100 / 56

Акмолинская область — 46 / 36

Актюбинская область — 59 / 27

Алматинская область — 123 / 102

Атырауская область — 327 / 267

Восточно-Казахстанская область — 91 / 38

Жамбылская область — 65 / 48

Западно-Казахстанская область — 50 / 50

Карагандинская область — 77 / 50

Костанайская область — 48 / 24

Кызылординская область — 25 / 15

Мангистауская область — 78 / 71

Павлодарская область — 37 / 11

Северо-Казахстанская область — 21 / 15

Туркестанская область — 29 / 15

Всего в стране выявлено 44075 заболевших.