1501 заболевший коронавирусом за сутки

Медицина, Новости

По состоянию на 23:59 часов 2 июля в Казахстане выявлены 1501 заболевший коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1501 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 1005 без клинических проявлений. 

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): 

город Нур-Султан — 119 / 49 

город Алматы — 206 / 131 

город Шымкент — 100 / 56 

Акмолинская область — 46 / 36 

Актюбинская область — 59 / 27 

Алматинская область — 123 / 102 

Атырауская область — 327 / 267 

Восточно-Казахстанская область — 91 / 38 

Жамбылская область — 65 / 48 

Западно-Казахстанская область — 50 / 50 

Карагандинская область — 77 / 50 

Костанайская область — 48 / 24 

Кызылординская область — 25 / 15 

Мангистауская область — 78 / 71 

Павлодарская область — 37 / 11 

Северо-Казахстанская область — 21 / 15 

Туркестанская область — 29 / 15 

Всего в стране выявлено 44075 заболевших.

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