146 миллионов тенге перечислила Атырауской облбольнице и 35 миллионов – Жылыойской райбольнице компания «Эмбамунайгаз»

Медики смогут приобрести на эти средства медоборудование, а также кислородные концентраторы для ИВЛ и мн.др.

«Коллектив нефтяной Эмбы разделяет глубокую скорбь и горе казахстанцев, потерявших родных и близких от пандемии. Среди жертв — наши сотрудники на пенсии, родные коллег, которым мы выражаем соболезнования от имени компании», — отметили в «Эмбамунайгазе». Перед нефтяниками сейчас стоит основная задача – оказать посильный вклад во всеобщую борьбу с пандемией для сохранения жизней и здоровья соотечественников.

И компания уже это делает: на днях перечислили Атырауской областной больнице для приобретения медицинского оборудования 146 миллионов тенге. На аналогичные цели и приобретение средств индивидуальной защиты выделены 35 миллионов тенге Жылыойской районной больнице. «Общая сумма оказанной помощи населению области составляет около 300 миллионов тенге, без учета других видов поддержки районным акиматам Атырауской области», — проинформировали в ЭМГ.

Ранее компания оказала помощь в 100 миллионов тенге, чтобы обеспечить бытовой техникой и гигиеническими принадлежностями карантинные стационары в микрорайоне Береке.

«Согласно обращения акимата Атырауской области, Махамбетскому райакимату выделен автобус для нужд вновь открытого провизорского центра. В минувшую субботу по запросу облакимата Атырауской областной больнице переданы 40 кислородных баллонов. Дополнительно оказывалась поддержка акиматам Исатайского, Макатского, Жылыойского и Кызылкогинского районов в организации блок-постов, проведении дезинфекционных работ и поддержки социально-уязвимых слоев населения», — рассказали в службе по связям с общественностью АО «Эмбамунайгаз».