Около 100 специалистов Атырау повысили квалификацию в сфере техрегулирования

Национальным органом по стандартизации в городе Атырау с 18 по 20 августа 2020 года в дистанционном формате прошел семинар по подготовке и повышению квалификации работников в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента.

Повышение уровня профессиональной компетенции прошли порядка ста представителей предприятий и организаций строительной и химической отраслей Атырауского региона, высших учебных заведений, органов по подтверждению соответствия, испытательных, поверочных и калибровочных лабораторий, Палаты предпринимателей Атырауской области, местных исполнительных и территориальных подразделений центральных государственных органов.

С приветственным словом выступила начальник управления обучения и научных работ Казахстанского института стандартизации и сертификации Гульмайда Каримова.

В течение трех дней участники семинара изучали требования законодательства в таких востребованных направлениях, таких как:

— стандартизация, в т.ч. его практическое применение при осуществлении государственных закупок, повышении качества отечественной продукции;

— метрология, практическое применение нормативных правовых актов об обеспечении единства измерения;

— принятые изменения в нормативные правовые акты и стандарты, регулирующие вопросы подтверждения соответствия и аккредитации;

— государственный контроль и надзор в области технического регулирования, обеспечения единства измерений, аккредитации в области оценки соответствия, законодательная основа контроля и надзора за рынком в странах ЕАЭС;

— техническое регулирование в приоритетных странах экспорта и условия доступа продукции на рынки Китая, Ирана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Германии.

Особое внимание было уделено вопросам применения законодательства о стандартизации и техническом регулировании по направлениям: строительные материалы и химическая промышленность.

Большой интерес слушатели проявили к вопросам практического применения стандартов иностранных государств, стандартов международных организаций, межгосударственных стандартов в деятельности предприятий, применения национальных стандартов в сферах, не регулируемых ЕАЭС. Слушателей также заинтересовали законодательные изменения в сфере государственного контроля и надзора за деятельностью субъектов (объектов) контроля и надзора.

Бурное обсуждение вызвали вопросы внесения СИ в систему ГСИ, вопросы по перечню измерений, относящихся к государственному регулированию по отраслям экономики и вопросы развития калибровки на основе новой модели законодательства об обеспечении единства измерений.

В ходе семинара слушатели получили развернутые и исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы и отметили значимость полученных знаний в дальнейшем практическом применении. Кроме того, отмечены преимущества дистанционного формата обучения, такие как участие вне зависимости от места нахождения слушателя, возможность осуществления записи лекций для повторных прослушиваний по мере необходимости.

Национальный орган по стандартизации и в дальнейшем продолжит работы с предприятиями и организациями по вопросам стандартизации и технического регулирования путем использования передовых цифровых технологий наряду с традиционными форматами.

Лекторами семинара выступили: начальник центра анализа и систематизации РГП «КазИнСт» Евгений Цхай; независимый эксперт-консультант, член-корреспондент Академии минеральных ресурсов Казкен Оразалина; заместитель председателя ТК 78 по стандартизации «Строительные материалы и изделия» (ТОО «ИННОБИЛД») Кайрат Садыханов; ведущий эксперт Западно-Казахстанского филиала РГП «КазИнМетр» Жанна Мулдагалиева; главный специалист центра анализа и систематизации РГП «КазИнСт» Айтмухан Мусин; руководитель департамента – главный государственный инспектор СКО по государственному контролю РГУ департамента КТРМ МТИ РК по СКО Бейбут Абилев; заместитель начальника информационного центра по техническим барьерам в торговле и санитарным фитосанитарным мерам РГП «КазИнСт» Карлыгаш Саттыбаева.

Фото иллюстративное, из открытых источников