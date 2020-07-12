В ФОМС новый руководитель

Болат Турганович Токежанов приказом министра здравоохранения РК назначен председателем правления НАО «Фонд социального медицинского страхования». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК. Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой представил нового руководителя коллективу фонда. «Болат Турганович имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения, принимал непосредственное участие в реализации самых значимых реформ в отрасли, знает все проблемы изнутри. Это очень ценный опыт, так как у Фонда медицинского страхования особый статус стратегического закупщика медицинской помощи для всего населения и финансового оператора пакетов ОСМС и ГОБМП. Важно обеспечить четкость, прозрачность и системность всех процессов — от закупа и расходования средств на медицинскую помощь. Сегодня в такой трудный для здравоохранения страны период, как никогда важна роль Фонда медстрахования, как надежного источника выплат на борьбу с коронавирусом», — отметил А.Цой в ходе представления. Министр подчеркнул, что данное назначение – это огромная ответственность и необходимо в короткие сроки справиться с поставленными Главой государства задачами. Болат Токежанов родился 19 июля 1972 года в Восточно-Казахстанской области КазССР. Болат Токежанов имеет опыт работы в системе налоговой службы Казахстана, возглавлял организации здравоохранения в Восточно- Казахстанской области. В разные годы занимал руководящие должности в Министерстве здравоохранения РК. Работал вице-министром, ответственным секретарем Министерства здравоохранения РК. Награжден орденом «Құрмет», отличник здравоохранения Республики Казахстан. Женат, воспитывает троих детей. Напомним, 10 июля после расширенного заседания Правительства под председательством Главы государства стало известно, что руководителей ФСМС Айбатыр Жумагулов и «СК Фармация» Берик Шарип освободили от занимаемых должностей. Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства поручил провести следствие в отношении компаний СК «Фармация» и ФСМС.



