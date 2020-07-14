В Атырау новый санитарный врач

В Атырауской области назначен новый главный государственный санитарный врач. Им стал Садвакас Байгабулов, занимавший ранее должность главного санитарного врача на транспорте.

Садвакас Байбагулов родился в 1974 году. Закончил Карагандинскую государственную медицинскую академию (1997). Специальность «Врач гигиенист-эпидемиолог». Центрально-Казахстанскую академию (2015). Специальность «Юриспруденция». Карагандинский государственный университет им. Академика Е.А. Букетова (2017). Специальность «Экономика»

В разные году — руководитель Департамента по защите прав потребителей по Карагандинской области. Главный консультант Социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. Главный эксперт сектора здравоохранения Отдела социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. Главный консультант сектора здравоохранения Социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. Руководитель Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области. Главный санитарный врач РК на транспорте.