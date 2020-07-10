В акимате Атырау новый зам

Назначения

Заместителем акима города Атырау назначен
Емберген Самат Жумабайулы

Емберген Самат Жумабайулы родился в 1979 году. В 2000 году окончил Атырауский государственный университет им. А.Досмухамедова по специальности «Учитель истории». В 2007 году получил второе высшее образование по специальности «Юрист».
С 2005 года на государственной службе.
С 2019 года по сей день работал руководителем Атырауского городского отдела внутренней политики.
Ранее занимавший должность заместителя акима города Улугбек Тналиев освобожден по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

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