В акимате Атырау новый зам

Заместителем акима города Атырау назначен

Емберген Самат Жумабайулы

Емберген Самат Жумабайулы родился в 1979 году. В 2000 году окончил Атырауский государственный университет им. А.Досмухамедова по специальности «Учитель истории». В 2007 году получил второе высшее образование по специальности «Юрист».

С 2005 года на государственной службе.

С 2019 года по сей день работал руководителем Атырауского городского отдела внутренней политики.

Ранее занимавший должность заместителя акима города Улугбек Тналиев освобожден по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.