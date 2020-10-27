Серик Айдарбеков назначен первым заместителем акима Атырауской области

Сегодня аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил активу области своего первого заместителя, кандидатура которого была одобрена Администрацией Президента РК.

— Уверен, что ваш профессиональный опыт и знания помогут вам эффективно решать поставленные задачи, — сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов, пожелав ему успехов в работе.

Серик Айдарбеков родился в 1975 году в городе Жанаозене Мангистауской области. Имеет высшее образование.

В 1996 году окончил с отличием факультет экономики и социологии Казахского государственного университета имени аль-Фараби, по специальности – «Экономика и менеджмент». В 1998 году окончил магистратуру Казахского государственного университета имени аль-Фараби. В 1999 году окончил магистратуру Высшей школы им. Э. Маттея (г. Милан, Италия). В 2004 году — нефтяной факультет Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева по специальности «Горный инженер-нефтяник». Кандидат экономических наук.

Айдарбеков начал свою карьеру в Алматы в качестве ведущего специалиста департамента инвестиционной политики Министерства нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан.

В разные годы работал в качестве старшего аналитика департамента управления проектами ЗАО «НК «Казахойл», консультанта отдела промышленности и инфраструктуры канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан, в «Agip KCO», советника по развитию казахстанского содержания в проекте экспериментальной программы департамента по развитию казахстанского содержания в Гааге (Нидерланды), менеджера (руководителя отдела), директора по развитию бизнеса ТОО «Каспиан Энерджи Ресерч», генерального директора ТОО «ПауэрКомм», главного эксперта группы по управлению нефтегазовыми активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», советника Премьер-министра, заведующего отделом индустриально-инновационного развития канцелярии Премьер-министра РК, заместителя акима Атырауской области, акима города Атырау, государственного инспектора Администрации Президента РК, заместителя заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

До назначения первым заместителем акима Атырауской области Серик Айдарбеков работал руководителем аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

За трудовые достижения Серик Айдарбеков был награжден орденом «Құрмет», свободно владеет английским и итальянским языками.