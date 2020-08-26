Новый главный санврач назначен в Атырау

Приказом министра здравоохранения Казахстана Асылбек Шаров был назначен главным санитарным врачом Атырауской области.

Коллективу областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг нового руководителя представил первый заместитель акима области Нурлан Таубаев.

Асылбек Шаров родился в Мангистауской области, ему 37 лет. По специальности — врач-гигиенист, эпидемиолог, в 2006 году окончил Западно-Казахстанскую медицинскую академию имени М. Оспанова.

Трудовую деятельность Асылбек Шаров начал в 2006 году главным специалистом управления санитарно-эпидемиологической станции г. Жанаозена. С 2006 по 2011 годы — главный специалист отдела по надзору радиационной безопасности департамента СЭС Мангистауской области. С 2011 по 2012 годы — руководитель управления СЭС Каракиинского района. С 2012 по 2014 годы руководил управлением СЭС г. Жанаозена, а также управлением по защите прав потребителей г. Жанаозена. В начале 2020 года был назначен акимом села Шетпе.

Первый заместитель акима области пожелал Асылбеку Шарову плодотворной работы и поручил уже сегодня приступить к проверке трех торговых точек, где были нарушены санитарные требования и правила дезинфекции. Это рынки «Дина», «Мерей» и торговый центр «Ажар».

Ляззат САЛИМОВА

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА